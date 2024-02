Intesa sugli ostaggi al palo, Israele: "Sinwar in costante fuga, uccidiamo i leader di Hamas poi lo stop"

Fotogallery - Ungheria, Ilaria Salis in tribunale: "Trascinata come un cane"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 123.

"La leadership di Hamas, compreso Yahya Sinwar, è in fuga": lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano. Hamas è pronto a rifiutare l'accordo con Israele mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il media saudita Al-Arabiya, ripreso anche dagli israeliani Ynet e Jerusalem Post. Il movimento chiederebbe un maggior numero di detenuti palestinesi da liberare da parte di Israele. Da Tel Aviv, Netanyahu ha chiuso la porta a nuove concessioni e minacciato: "La guerra finirà solo quando tutti i leader di Hamas saranno morti". Intanto ci sono stati nuovi raid di Usa e Gb su Sanaa, in Yemen. In un comunicato congiunto Washington e Londra spiegano di aver colpito "decine di obiettivi" Houthi.