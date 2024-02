Media: Hamas pronto a respingere l'accordo sugli ostaggi | Netanyahu: "Non diremo sì a un'intesa a qualunque costo"

Fotogallery - Ungheria, Ilaria Salis in tribunale: "Trascinata come un cane"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 122.

Hamas è pronto a rifiutare l'accordo con Israele mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il media saudita Al-Arabiya, ripreso anche dagli israeliani Ynet e Jerusalem Post. Il movimento chiederebbe un maggior numero di detenuti palestinesi da liberare da parte di Israele. Da Tel Aviv, Netanyahu ha fatto sapere che Israele "non accetterà ogni accordo, e non a qualsiasi prezzo". Intanto ci sono stati nuovi raid di Usa e Gb su Sanaa, in Yemen. In un comunicato congiunto Washington e Londra spiegano di aver colpito "decine di obiettivi" Houthi.