Raid Usa in Siria e in Iraq, la Russia chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 121.

Gli Stati Uniti hanno colpito unità iraniane d'elite e milizie alleate di Teheran in raid effettuati in Siria e Iraq. Il Pentagono precisa che sono stati colpiti 85 obiettivi con attacchi aerei. Almeno 18 miliziani filo-iraniani sono stati uccisi nei raid americani solo in Siria, secondo l'ong Osservatorio per i diritti umani nel Paese. È la rappresaglia promessa da Biden dopo l'uccisione di tre militari statunitensi al confine tra Giordania e Siria. La Russia chiede per questo una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Ferma condanna da Teheran, mentre Hamas attacca: "Gli Usa gettano benzina sul fuoco". L'Iraq: "Violata la nostra sovranità". E convoca l'incaricato d'affari Usa a Baghdad. Il presidente Usa: "La nostra risposta continuerà nei tempi e nei modi che decideremo. Gli Stati Uniti "non vogliono il conflitto in Medioriente o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma tutti coloro che vogliono farci del male sappiano questo: se fate del male a un americano, reagiremo". Nuovi raid Usa e Gb su Sanaa.