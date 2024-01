Cisgiordania, militari di Israele fanno irruzione in un ospedale di Jenin travestiti da dottori e civili: "Uccisi tre terroristi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 116.

Le forze israeliane hanno "ucciso tre terroristi" che "si nascondevano" all'interno dell'ospedale Ibn Sina, nella città di Jenin, in Cisgiordania. Secondo l'esercito, le vittime sarebbero membri dei movimenti islamisti palestinesi di Hamas e della Jihad islamica. Un video diffuso sul Web mostra alcuni membri del commando dell'Idf, travestiti da dottori o da donne palestinesi, fare irruzione nell'ospedale di Jenin. Intanto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz annuncia: "Ho appena annullato gli incontri del capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini fissati per mercoledì in Israele. I sostenitori del terrorismo non sono benvenuti qua".