La guerra in Medioriente giunge al giorno 114.

Anche l'Italia, insieme ad altri 8 Stati, sospende i fondi all'Unrwa, dopo la notizia sul coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti negli attentati del 7 ottobre di Hamas. L'agenzia Onu: "Scioccante lo stop ai finanziamenti". I negoziatori guidati dagli americani, intanto, si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra per due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi. Lo scrive il New York Times, riferendo che l'intesa potrebbe essere siglata nelle prossime due settimane. Tensione a Tel Aviv, dove circa 200 manifestanti si sono scontrati con le forze di polizia durante una manifestazione contro il governo: ci sono stati alcuni arresti.