Jenin, palestinese ucciso in scontri con esercito israeliano

La guerra in Medioriente giunge al giorno 111.

Il ministro Antonio Tajani afferma che l'Italia "è favorevole a un'interruzione del conflitto" a Gaza, "ma a patto che non sia una proposta contro Israele e che da Hamas non arrivino più razzi per colpire il Paese". I fondamentalisti della Striscia denunciano: "Gli israeliani hanno sparato sulla folla in attesa degli aiuti, uccidendo 20 persone". Il presidente Joe Biden invierà in Europa il direttore della Cia, William Burns, per mediare un accordo tra Israele e Hamas che porti alla liberazione di tutti gli ostaggi. E intanto Hamas annuncia che, se la se la Corte internazionale di giustizia ordinerà un cessate il fuoco a Gaza, i miliziani palestinesi si atterranno alla decisione se la rispetterà anche Israele.