Israele colpisce ancora in Libano e a Gaza: morti in un campo profughi | Oms: tre palestinesi su quattro nella Striscia sono sfollati interni

La guerra in Medioriente giunge al giorno 107.

L'esercito israeliano colpisce ancora postazioni di Hezbollah nel sud del Libano e Gaza. Un nuovo raid sul campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, ha provocato almeno quattro morti. In un altro attacco aereo, stavolta contro un edificio di Damasco, sono rimaste uccise almeno dieci persone, tra le quali il capo dell'intelligence in Siria delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano, il suo vice e altri due pasdaran. La risposta dell'Iran: "Reagiremo". Hamas è convinto che "Israele sarà costretto a fare un accordo per la liberazione degli ostaggi". Intanto il presidente americano Biden, dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, ha sentito il premier israeliano: "La creazione di uno Stato per i palestinesi non è impossibile sotto Netanyahu".