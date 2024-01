Casa Bianca: Biden ha parlato con Netanyahu | Onu: a Gaza rischiamo di perdere una generazione

La creazione di uno Stato per i palestinesi non è impossibile sotto il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Ne è convinto il presidente americano Joe Biden, il quale ha spiegato che il primo ministro di Israele non è contrario a tutte le soluzioni a due Stati e ce ne sono diversi tipi: "Ci sono numerosi tipi di soluzioni a due Stati. Ci sono Paesi che sono membri dell'Onu e non hanno le loro forze armate. Penso che ci sono modalità in cui potrebbe funzionare".