Israele, Netanyahu: "Raggiungeremo gli obiettivi in pochi mesi" | Herzog a Davos mostra una foto del bimbo ostaggio di Hamas

La guerra in Medioriente giunge al giorno 105.

A Davos, il presidente israeliano Isaac Herzog mostra la foto del bimbo che oggi compie un anno e che era stato preso in ostaggio da Hamas. In una conferenza stampa a Tel Aviv, Netanyahu dichiara che la guerra "continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi" e che "per la vittoria ci vorranno ancora pochi mesi". Da giorni Gaza è senza più linee telefoniche, senza internet e senza comunicazioni. Il ministro degli Esteri Tajani: "In una nuova missione nel Mar Rosso ci saranno anche Paesi non-Ue". Cnn: "Israele esuma corpi nelle tombe a Gaza cercando gli ostaggi morti".