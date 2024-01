Gli Houthi rivendicano attacco a nave Usa | Gaza al buio, da sei giorni senza telefoni e rete internet

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha invitato l'Iran a smettere di fornire armi e intelligence ai ribelli Houthi in Yemen, accusando Teheran di usare la crisi in Medio Oriente come scusa per "violare la sovranità" di altri Paesi. "L'Iran deve smettere di fornire armi e intelligence agli Houthi e usare la sua influenza per fermare gli attacchi Houthi nel Mar Rosso", ha dichiarato Cameron su X, spiegando di essere stato "chiaro" sull'argomento durante un incontro con il suo omologo iraniano Hossein Amir-Abdollahian al Forum di Davos in Svizzera.