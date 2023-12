Israele: "Dalla fine della tregua uccisi 2mila terroristi" | Onu: "A Gaza 570mila persone muoiono di fame"

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

La guerra in Medioriente giunge al giorno 77.

Hamas gela le speranze di tregua a Gaza mentre l'esercito israeliano continua a martellare la Striscia e ad estendere il controllo su altre aree dell'enclave palestinese. "Nessun dialogo sugli ostaggi è possibile", compresa la proposta di una settimana di pausa in cambio di 40 di loro, a meno che lo Stato ebraico non metta "fine alla sua aggressione", avverte il portavoce delle Brigate al Qassam, chiarendo che se Israele "vuole che i suoi prigionieri vivano, non ha altra via che fermare la guerra". L'Oms intanto denuncia: "Nel nord di Gaza non ci sono più ospedali funzionanti". E l'Onu lancia un nuovo allarme: almeno 570mila persone muoiono di fame nella Striscia. Dalla fine della tregua, le forze israeliane hanno eliminato "oltre 2mila terroristi".