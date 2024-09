Hamas: "Siamo pronti a una lunga guerra di logoramento" | Guterres: "Niente giustifica punizione collettiva inflitta a Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 347. Secondo il loro leader Yaya Sinwar, i fondamentalisti della Striscia sono pronti a una "lunga guerra di logoramento" che "riuscirà a sconfiggere lo Stato ebraico". Almeno dieci palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat. Tra le vittime diversi bambini e donne. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken atteso in Egitto per discutere della tregua a Gaza. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres: "Niente giustifica la punizione collettiva" inflitta da Israele alla popolazione di

Gaza che soffre sofferenze "inimmaginabili".