Hamas: non parteciperemo ad altri colloqui, si attui il piano di Biden | Fonti israeliane: possibile che accordo sia firmato giovedì

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 311. Hamas ha fatto sapere che non parteciperà ai colloqui che si terranno giovedì ed ha invitato ad "applicare" il piano in tre fasi proposto agli inizi di luglio dagli americani. Fonti della sicurezza israeliana fanno sapere che, proprio durante gli incontri di giovedì, è possibile che i negoziatori finalizzino un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione di ostaggi. Intanto continuano i raid di Israele nella Striscia di Gaza. Un bombardamento aereo ha colpito il campo profughi di Bureij e la città di al-Qarara. Israele si aspetta l'attacco di Teheran nei prossimi giorni. Borrell: "Israele incita a crimini di guerra, servono sanzioni Ue".