Medioriente, autorità Gaza: 16 morti in raid di Israele su una scuola a Nuseirat | Idf: "La struttura era utilizzata dai terroristi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 275. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver attaccato una scuola gestita dall'Unrwa nel campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza, affermando che la struttura era utilizzata dagli agenti di Hamas come centro di comando. Le autorità sanitarie palestinesi hanno dichiarato che nell'attacco sono morte almeno 16 persone e circa 50 sono rimaste ferite. Prima di colpire la scuola al-Jaouni, l'Idf afferma di aver adottato "molte misure" per ridurre al minimo i danni ai civili. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l'esercito, gli edifici all'interno del complesso scolastico venivano utilizzati dagli agenti di Hamas come "nascondiglio e come infrastruttura operativa attiva, da cui venivano pianificate e realizzate operazioni terroristiche contro le nostre forze operative nella Striscia di Gaza".