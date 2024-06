L'Iran avverte Israele: "Guerra di annientamento se attacca il Libano" | Il ministro Katz: "Un regime che ci minaccia merita la distruzione"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 268. L'Iran mette in guardia lo Stato ebraico: in caso di attacco israeliano al Libano, l'Iran inizierà una "guerra di annientamento" contro il "regime sionista". "Un regime che minaccia la distruzione merita di essere distrutto", ha replicato il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz. La Lega Araba annuncia di aver smesso di definire Hezbollah "un'organizzazione terroristica". Almeno quattro civili sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira il campo profughi di Bureij. L'alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, afferma: "Per quanto riguarda i messaggi e le proposte americane diffuse, diciamo che la posizione di Israele sta ancora eludendo un impegno per un cessate il fuoco".