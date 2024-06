Yemen, gli Houthi attaccano una nave: ferito un marinaio Usa | Israele, Gantz: "Serve una tregua di uno o due anni per liberare gli ostaggi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 252. Un attacco missilistico degli Houthi ha ferito gravemente un marinaio americano su una nave mercantile. Lo Stato ebraico dovrebbe pagare il prezzo di un cessate il fuoco di "uno o due anni" nella Striscia di Gaza per il rilascio di tutti ostaggi ancora nelle mani dei fondamentalisti. Lo ha detto il leader di Unità nazionale, Benny Gantz, dimessosi domenica dal Gabinetto di Guerra dello Stato ebraico. Il ministero israeliano degli Esteri ha respinto il rapporto di un gruppo di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite che accusa Tel Aviv di "sterminio" e crimini contro l'umanità dall'inizio della guerra in Medioriente. Intanto Hamas esorta gli Stati Uniti a fare "pressione" su Israele per un cessate il fuoco permanente a Gaza.