Fotogallery - Rogo in un luna park in India: vittime

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 235.

Lo Stato ebraico continua a bombardare Rafah e, in un attacco aereo su una tendopoli nell'area di Tal as-Sultan, provoca almeno 45 vittime. Netanyahu parla di "un tragico incidente di cui rammaricarsi". "Sono indignato per i raid israeliani e le numerose vittime tra gli sfollati", dice il presidente francese Macron. L'Onu chiede a Israele un'indagine "approfondita e trasparente" sui civili uccisi a Rafah. Gli Stati Uniti esortano Tel Aviv a prendere ogni precauzione per proteggere i civili. E Hamas fa sapere ai mediatori dell'Egitto, del Qatar e degli Usa che non parteciperà ai negoziati per un accordo di tregua e scambio di ostaggi a causa del raid israeliano a Rafah.