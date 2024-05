Gaza, spiragli nei negoziati ma l'intesa è in bilico | Hamas: "Nessun accordo senza la fine della guerra, i colloqui riprendono domenica"

"Le nostre informazioni confermano che Netanyahu personalmente sta ostacolando il raggiungimento di un accordo per motivi personali. L'occupazione israeliana ostacola il raggiungimento di un accordo insistendo sulla continuazione della guerra". Lo ha detto ad Al Jazeera una fonte della leadership di Hamas. "L'entità sionista cerca di stabilire un accordo quadro per recuperare i suoi prigionieri, senza collegare ciò alla fine dell'aggressione. Il nostro movimento non accetterà in alcun modo un accordo che non includa esplicitamente la fine della guerra a Gaza. Il nemico insiste per entrare a Rafah, invece di fermare l'aggressione e il ritiro totale".