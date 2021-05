Israele: gli Usa bocciano la terza dichiarazione Onu sulle violenze

Afp

Gli Stati Uniti hanno bloccato una terza bozza di dichiarazione del Consiglio di sicurezza Onu sulle violenze in Medio Oriente. Lo rivelano fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro. La ragione sarebbe legata alla convinzione degli Usa che una dichiarazione del Consiglio non aiuterebbe gli sforzi diplomatici per porre fine all'escalation tra israeliani e palestinesi.