Israele, sirene di allarme nel centro e nel sud di del Paese | Atmosfera di guerra a Gaza: lancio di razzi

Dalla prima mattina la popolazione è in allarme. L'attacco, riferiscono fonti locali, è iniziato mentre i bambini si stavano andando a scuola

Lo riferisce il portavoce militare. Si sono udite anche nell'area più grande di Tel Aviv. La radio militare parla di nutriti lanci di razzi da Gaza, parte dei quali sono intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. Dalla prima mattina la popolazione è in allarme. L'attacco, riferiscono fonti locali, è iniziato mentre i bambini si stavano andando a scuola.

In Israele le sirene di allarme risuonano nella zona centrale e nel sud del Paese, fino a Gaza.

Sono subito rientrati nelle loro case mentre le strade si svuotano. Venerdì decine di migliaia di sostenitori della Jihad islamica si erano raccolti in piazza a Gaza per celebrare l'anniversario della fondazione del movimento. Ma ancora non è chiaro se ci sia un legame fra quell'evento e i lanci di oggi.