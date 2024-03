Gaza, Biden: "Netanyahu fa più male che bene a Israele, l'invasione di Rafah è una linea rossa" | Houthi: "Se l'Italia ci intralcia, la attacheremo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 156.

Joe Biden attacca duramente il premier israeliano Netanyahu: "Sta facendo più male che bene al suo Paese" per come gestisce il conflitto a Gaza. Il presidente americano afferma anche che l'invasione di Rafah è una "linea rossa" che lo Stato ebraico non deve superare. Dallo Yemen gli Houthi avvertono il nostro Paese: "Non attacchiamo l'Italia in quanto tale, ma se intralcia la nostra azione non ci lascia altra scelta". Intanto, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dichiara che Ankara "sostiene fermamente" i leader di Hamas. "Nessuno può indurci a descrivere Hamas come un'organizzazione terroristica. La Turchia è il Paese che parla apertamente di tutto con i leader dei fondamentalisti della Striscia e li sostiene fermamente", ha dichiarato. Israele infine accusa: "Hamas non vuole l'accordo, ma incendiare il Ramadan".