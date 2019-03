Israele, esercito ai cittadini di Gaza: "State lontani dal confine"

L'esercito israeliano ha lanciato un appello ai cittadini residenti a Gaza in vista delle manifestazioni di sabato per il "Land day" che lo scorso anno finirono nel sangue. "Tenetevi lontani dal confine e state distanti almeno 300 metri dalla barriera difensiva", ha detto il colonnello Iyad Sarhan. "Lo Stato di Israele non tollererà lanci di razzi o atti di terrorismo. Ognuna di queste violazioni innescherà una severa reazione", ha concluso.