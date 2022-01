Israele, due razzi sparati da Gaza verso Tel Aviv

Ansa

Due razzi sparati da Gaza sono esplosi di fronte alla costa di Tel Aviv. Lo ha reso noto il portavoce militare israeliano, secondo cui in questa circostanza non è stato necessario né attivare le sirene di allarme, né intercettarli. Non si segnalano vittime o danni. In seguito, fonti anonime delle fazioni armate di Gaza hanno affermato che i lanci non erano intenzionali e che "sono stati causati dal maltempo".