Israele lancia campagna pubblicitaria negli Stati Uniti: neonato ucciso usato come testimonial

L'obiettivo è tenere alta l'attenzione degli americani sugli ostaggi nelle mani di Hamas . E per farlo l'agenzia pubblicitaria governativa israeliana, LAPAM, ha usato il volto di Kfir Bibas, 11 mesi, il più piccolo tra gli ostaggi finito nelle mani dei terroristi dal 7 ottobre e tragicamente morto assieme alla madre . La campagna intitolata non a caso "Un pugno nello stomaco", è incentrata sul bimbo, il cui volto sorridente campeggia nelle affollate vie delle metropoli con la domanda: "I tuoi figli torneranno a casa per Natale?".

Tgcom24

La morte di Kfir Bibas è stato un duro colpo per il governo di Netanyahu, finito sotto accusa per non essere riuscito a salvarlo. Moriya Shalom, direttore di LAPAM, ha parlato della campagna pubblicitaria con il Jerusalem Post e ha detto: "Questa campagna sembra a tutti noi come un pugno nello stomaco. La difficile situazione di Kfir Bibas, che piange con grida agghiaccianti, cattura una cruda emotiva verità che risuona universalmente. È una storia che trascende i confini e attira l'attenzione".

La campagna "Un pugno nello stomaco" presenterà 241 cartelloni pubblicitari digitali negli Stati Uniti, ciascuno dei quali rappresenterà una delle persone rapite da Hamas. Questi cartelloni pubblicitari sono posizionati in aree di alto profilo come Times Square, nelle vicinanze della Casa Bianca a Washington DC e nelle principali località di Los Angeles, amplificando il messaggio della campagna. Shalom ha sottolineato la strategia innovativa: "Questa campagna rappresenta un cambio di paradigma nella comunicazione internazionale di Israele. Utilizzando un sistema programmatico e basato sui dati, stiamo lanciando una campagna completa a 360° che rispecchia la precisione e impatto mirato della moderna pubblicità digitale".