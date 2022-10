Israele mostrerà a Biden prove dei droni Iran in Ucraina

Il presidente israeliano Isaac Herzog nel suo viaggio negli Usa, dove incontrerà Joe Biden, mostrerà "le prove dell'uso dei droni iraniani nella guerra in Ucraina".

Lo ha fatto sapere l'ufficio stampa del governo secondo cui la Difesa israeliana "attraverso un'analisi visiva ha stabilito che ci sono frammenti di droni in Ucraina identici a quelli sviluppati in Iran". Herzog presenterà agli americani foto "dei droni esplosivi preparati per il lancio in un'esercitazione militare in Iran nel dicembre 2021, affiancandola a un'altra foto che fa vedere lo stesso tipo di drone abbattuto durante i combattimenti in Ucraina".