Israele, ammessi i viaggi in Arabia Saudita: prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia, i cittadini israeliani potranno recarsi in Arabia Saudita. Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Arye Deri, sottolineando che però il viaggio potrà essere effettuato o per motivi religiosi o per motivi di lavoro con permanenza non superiore a 9 giorni. Inoltre, la persona dovrà essere in possesso di un invito ufficiale delle autorità saudite e nessun altro motivo ostativo.