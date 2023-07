Isis, condannato a ergastolo un reclutatore newyorchese

Faceva da reclutatore per l'Isis. Per questo un americano originario del Kosovo è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia. Mirsad Kandic, 40 anni, è stato un membro di alto rango del gruppo jihadista tra il 2013 e il 2017, dopo aver lasciato la sua casa a New York ed essersi unito all'Isis in Siria. Poi si è trasferito in Turchia dove reclutava combattenti da Paesi occidentali e si occupava di diffondere sul web la propagana jihadista con oltre 120 account Twitter.