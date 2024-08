Irlanda, cappellano militare accoltellato: si sospetta terrorismo

In Irlanda un cappellano militare è stato avvicinato giovedì da un giovane fuori dalla caserma di Renmore, nella contea di Galway, ed è stato accoltellato più volte. La polizia irlandese ha dichiarato che si sta indagando su un potenziale movente terroristico. Il sacerdote cattolico, che ha 50 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è stato curato per ferite gravi ma non pericolose per la vita.