Gli Usa hanno annunciato un accordo con il governo dell'Iraq per concludere entro il prossimo anno la missione militare della coalizione anti-Isis a guida americana. In base all'intesa, i soldati statunitensi lasceranno alcune basi occupate in oltre due decenni di presenza militare nel Paese. Tuttavia Washington non ha fornito dettagli su quanti dei circa 2.500 soldati ancora in servizio in Iraq rimarranno nel Paese e se si tratterà di un ritiro completo.