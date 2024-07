Tre cittadini svedesi sono stati condannati a morte in Iraq per aver partecipato a una sparatoria. Stoccolma ha ricevuto conferma delle sentenze dalle autorità irachene, ha spiegato il ministero degli Esteri svedese a una emittente televisiva, aggiungendo che l'ambasciata svedese a Baghdad rimane in contatto con le autorità locali. Il ministero ha poi annunciato la convocazione dell'incaricato d'affari iracheno a Stoccolma per protestare contro le sentenze.