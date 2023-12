Iraq, raid Usa su siti di Hezbollah dopo l'attacco a Erbil: un morto e 24 feriti

L'escalation dopo l'inizio della guerra tra Hamas e Israele

L'attacco è stato effettuato utilizzando un drone esplosivo ed è stato rivendicato dal gruppo della Resistenza Islamica in Iraq, una nebulosa di combattenti di diversi gruppi armati filoiraniani affiliati anche alle Forze di mobilitazione popolare. I blitz attribuiti a gruppi filoiraniani contro le truppe americane sono aumentati in Iraq e Siria dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele il 7 ottobre. Centotre di loro sono stati identificati da Washington dal 17 ottobre, la maggioranza rivendicata dal gruppo della Resistenza islamica in Iraq, che denuncia il sostegno americano a Israele. I soldati americani in Iraq sono circa 2.500 e 900 in Siria, come parte di un sistema inteso a combattere una possibile rinascita dell'Isis.