Iraq, quattro militari italiani feriti in un incidente stradale

Quattro militari italiani, impiegati in Iraq nell'operazione Prima Parthica, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre erano a bordo in un Vtlm Lince. Lo ha reso noto lo Stato maggiore della Difesa. Tre sono stati medicati e dimessi con prognosi di dieci giorni, per il quarto si sospetta una frattura e sono stati decisi accertamenti radiologici. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto sulla strada che collega Erbil, sede del contingente italiano, a Dohuk mentre i quattro militari tornavano da un'attività di servizio nella città di Alqosh.