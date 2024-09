Iraq, attacco contro una base Usa vicino all'aeroporto di Baghdad

Un attacco con razzi contro una base militare Usa nei pressi dell'aeroporto di Baghdad, in Iraq, è stato compiuto lunedì in tarda serata da non meglio precisati combattenti armati. Lo riferiscono i media panarabi. Almeno due razzi Katyusha sono stati lanciati contro la base che ospita le forze statunitensi. La notizia è stata confermata all'agenzia Reuters da due ufficiali militari iracheni, secondo quanto riporta il Times of Israel. Le difese aeree hanno intercettato i razzi.