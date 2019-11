Iran, Zarif: la via per colloqui sul nucleare ancora aperta

"La via per mantenere l'accordo sul nucleare del 2015 è ancora aperta, abbiamo cominciato i colloqui dal primo giorno e non abbiamo detto di no ai negoziati". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, arrivando in Turchia dove parteciperà alla riunione dell'Organizzazione di cooperazione economica. Parlando ai giornalisti, Zarif ha spiegato che l'Iran ha avviato il quarto passo nella riduzione dei suoi obblighi previsti dall'intesa.