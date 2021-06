Iran, Usa: vittoria Raisi non influirà su negoziati accordo nucleare

-afp

Il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Usa Joe Biden, Jake Sullivan, ha definito "improbabile" che la vittoria di Ebrahim Raisi alle presidenziali in Iran influirà sui negoziati sull'accordo sul nucleare, in corso a Vienna. "La persona che decide se l'Iran tornerà nell'accordo non è il presidente dell'Iran, ma il leader supremo Ali Khamenei, e quella persona non è cambiata da prima delle elezioni", ha detto Sullivan.