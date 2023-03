Iran, gli Usa smentiscono: nessuno scambio di prigionieri

Ancora tensione tra l'Iran e gli Usa.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha smentito il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, secondo il quale è stato raggiunto un accordo preliminare con Washington su uno scambio di detenuti. "E' un'altra bugia crudele che aumenta la sofferenza delle famiglie", ha detto Price. "Stiamo lavorando senza sosta per ottenere il rilascio dei tre americani detenuti ingiustamente nel Paese - ha aggiunto -. Non ci fermeremo finché non si saranno riuniti con i loro cari".