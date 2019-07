Iran risponde a Trump: "Non vogliamo guerra ma non temiamo nessuno"

Il segretario del Consiglio iraniano per il discernimento ha avvertito che l'Iran non si tirerà indietro di fronte al nemico. "Non vogliamo la guerra - ha scritto su Twitter Mohsen Rezaei - ma non arretreremo di fronte al nemico che sia Saddam, Trump o la regina". Il presidente americano, dopo il sequestro di una petroliera britannica da parte dell'Iran, aveva avvisato: "Niente stupidaggini o pagherete caro".