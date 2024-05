Iran, oggi i "primi" funerali di Raisi a Tabriz: giovedì la cerimonia ufficiale

Fotogallery - Un uomo accoltella diversi passanti in Svizzera, arrestato

Fotogallery - Vladimir Putin in visita di Stato in Cina accolto da Xi Jinping

Fotogallery - Le foto di Raisi e della delegazione iraniana in Azerbaijan prima dell'incidente in elicottero

Fotogallery - Le ultime foto di Raisi in elicottero prima dellʼincidente

I funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi si svolgeranno in due fasi: una prima oggi, con le cerimonie funebri a Tabriz, in attesa della cerimonia vera e propria prevista per giovedì.

Dopo le esequie nel nord-ovest del Paese, il corpo del leader sarà trasferito nella città santa di Qom, a sud di Teheran, prima di essere trasportata nella capitale. Qui mercoledì è prevista una preghiera dell'ayatollah Ali Khamenei, dopodiché Raisi sarà sepolto giovedì nella sua città natale, Mashhad, nel nord-est del Paese. Dopo la morte del presidente nell'incidente che ha coinvolto l'elicottero sul quale viaggiava insieme al suo entourage, a guidare il Paese verso le elezioni presidenziali entro 50 giorni sarà Mohammad Mokhber. La tornata elettorale si svolgerà l'8 luglio. Tutte le attività culturali e artistiche in Iran saranno sospese per sette giorni, mentre Khamenei ha decretato cinque giorni di lutto nazionale.