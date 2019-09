Iran, principe saudita: c'e' il rischio prezzi petrolio alle stelle

I prezzi del petrolio potrebbero aumentare a "cifre impensabilmente alte" se il mondo non agisse per scoraggiare l'Iran. E' il monito lanciato dal principe ereditario saudita. Mohammed bin Salman, riporta la Bbc, ha spiegato che una guerra tra Arabia Saudita e Iran manderebbe in rovina l'economia globale, a seguito di un attacco contro le sue strutture petrolifere due settimane fa attribuito a Teheran.