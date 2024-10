Iran, Nobel per la Pace Mohammadi dal carcere trasferita in ospedale

Narges Mohammadi, l'attivista iraniana Nobel per la Pace, è stata ricoverata in ospedale. Lo riferisce il gruppo Free Narges Coalition, spiegando che dopo circa 9 settimane in cui Mohammadi stava male le autorità iraniane le hanno consentito il trasferimento, ma che questo non risolverà i suoi gravi problemi di salute e le andrebbe invece concesso un permesso medico per ricevere un trattamento completo per diverse patologie. L'attivista è detenuta nella prigione di Evin, in cui si trovano prigionieri politici e persone con legami con l'Occidente. Stava già scontando una condanna a 30 mesi, a cui a gennaio sono stati aggiunti altri 15 mesi; sabato, poi, è stata emessa un'ulteriore sentenza a suo carico di 6 mesi, dopo che aveva protestato per l'esecuzione di un'altra prigioniera politica nel reparto femminile del carcere di Evin avvenuta il 6 agosto.