L'attivista iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023, è stata condannata a un altro anno di carcere per "propaganda contro lo Stato". Lo ha annunciato il suo avvocato su X, precisando che Mohammadi è già detenuta in Iran. Il verdetto, ha scritto via social il suo legale, "è stato emesso dalla 29esima sezione del tribunale rivoluzionario di Teheran". L'attivista si è sempre battuta per i diritti delle donne nel suo Paese.