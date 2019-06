Iran, le Guardie della rivoluzione: "Abbiamo abbattuto un drone Usa" | Trump: "Grave errore"

Gli Usa: "Il drone non si trovava in territorio iraniano" - Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno confermato l'abbattimento del drone. Ma, diversamente da quanto riferito da Teheran, sostengono, secondo quanto riferito da Abc News, che il velivolo si trovasse nello spazio aereo internazionale sullo Stretto di Hormuz e non in territorio iraniano.



La versione americana e quella iraniana - Sempre secondo Abc News, che cita un funzionario Usa, il drone abbattuto sarebbe un MQ-4C Triton della Marina Usa e sarebbe stato abbattuto durante una missione di ricognizione da un missile iraniano terra-aria. Secondo media di Stato iraniani, che citano le Guardie della rivoluzione, ad essere abbattuto sarebbe stato un drone Global Hawk dopo una violazione dello spazio aereo iraniano vicino allo stretto di Kouhmobarak.



Pasdaran: "Chiaro messaggio agli Stati Uniti" - Il generale Hossein Salami, comandante delle Guardie della rivoluzione islamica di Teheran, nel frattempo esulta affermando che l'abbattimento del drone è un "chiaro messaggio" all'America oltre che il segnale di come l'Iran, che pure "non intende fare la guerra a nessuno", in realtà sia "pronto alla guerra". E' quanto spiegato in un discorso trasmesso in diretta dalla tv statale iraniana.



Le tensioni nel Golfo - In ogni caso l'incidente giunge in un momento di crescenti tensioni nel Golfo, che fanno temere uno scontro fra Iran e Stati Uniti. Washington ha accusato Teheran di essere responsabile degli attacchi a due petroliere colpite da esplosioni nel golfo di Oman del13 giugno; Teheran, invece, nega le accuse e anzi lascia intendere che potrebbe essersi trattato di un piano orchestrato prorpio dagli Usa per ottenere un pretesto per usare la forza contro l'Iran.



La reazione di Trump - La reazione ufficiale degli Stati Uniti è affidata a un semplice tweet del presidente, Donald Trump: "L'Iran ha commesso un grave errore", ha scritto.



Putin: "Una guerra Usa-Iran sarebbe catastrofica" - Anche il il presidente russo Vladimir Putin ha commentato la vicenda affermando che un'eventuale guerra tra Stati Uniti e Iran sarebbe "una catastrofe".