Iran, il Parlamento si riunisce mentre proseguono le proteste

Il parlamento iraniano e alti funzionari della polizia e del ministero dell'Interno si riuniscono domenica 2 ottobre a porte chiuse per discutere delle proteste in corso da oltre due settimane nel Paese in seguito alla morte di Mahsa Amini, deceduta dopo l'arresto da parte della polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto.

Secondo gli attivisti, 42 persone sono morte nelle rivolte e 133 sono state ferite, mentre fonti ufficiali parlano di 20 morti. Domenica per la prima volta i manifestanti sono scesi in piazza in pieno giorno.