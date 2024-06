Iran, madri di giovani uccisi invitano a boicottare il voto presidenziale

Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Iran, le madri di diversi manifestanti e dissidenti uccisi in questi anni hanno definito l'imminente voto "un circo" che gli iraniani devono ignorare e boicottare. Lo riportano i media iraniani. "Non smetteremo di cercare giustizia finché non avremo il nostro diritto di processare e punire i criminali che innocentemente hanno giustiziato e ucciso i nostri figli", hanno affermato le donne in un comunicato congiunto.