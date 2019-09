Iran, direttore Aiea a Teheran per incontro con alti funzionari

"Domenica 8 settembre, il direttore generale della Aiea Cornel Feruta andrà a Teheran per incontrare alti funzionari iraniani", ha dichiarato l'agenzia in una nota, mentre l'Iran e gli Stati Uniti sono impegnati in un tiro alla fune intorno all'accordo nucleare iraniano del 2015 da cui Washington è uscita. "Questa visita fa parte delle interazioni in corso tra l'Aiea e l'Iran", ha affermato l'agenzia.