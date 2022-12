Iran, un detenuto ucciso durante le proteste nel carcere di Karaj

Un detenuto è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nelle proteste scoppiate nel carcere di Karaj, in Iran, per le voci di un'imminente esecuzione.

Altri dieci prigionieri sono rimasti feriti, secondo quanto riferisce Iran Human Rights, un gruppo di attivisti con sede in Norvegia. Le autorità iraniane hanno invece affermato che la rivolta era legata a tensioni tra i detenuti. Si tratta del terzo grave incidente in un carcere del Paese dall'inizio delle proteste, tre mesi fa, per la morte di Mahsa Amini.