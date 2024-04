Iran, condannato a morte il rapper dissidente Toomaj Salehi

In Iran il rapper 32enne Toomaj Salehi è stato condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle proteste che hanno travolto l'Iran nel 2022 in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini.

Il musicista è stato arrestato, tenuto in isolamento e presumibilmente torturato; ora il suo avvocato ha fatto sapere che un tribunale di Isfahan ha annullato la decisione della Corte Suprema sul caso confermando il verdetto originale ed emettendo la pena di morte.