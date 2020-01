Iran, capo del Pentagono: "Non vogliamo iniziare una guerra"

"Non vogliamo cominciare una guerra, ma finirne una". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il capo del Pentagono, Mark Esper, parlando delle tensioni con l'Iran. "Siamo preparati al peggio, ma speriamo in una de-escalation", ha aggiunto, auspicando che si riesca a tornare al dialogo con Teheran. "Gli Usa - ha poi chiarito Esper - hanno bisogno di mantenere una presenza in Iraq per combattere l'Isis".