Iran, bruciate bandiere Usa per 40esimo rivoluzione islamica

Nel corso delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della rivoluzione islamica, i manifestanti hanno bruciato alcune bandiere di Stati Uniti e Israele a Teheran. I dimostranti, che hanno anche cantato slogan che invocano "morte all'America" e "morte a Israele", sono scesi in piazza a centinaia di migliaia in tutto il Paese; nella capitale il presidente Hassan Rohani ha parlato alla folla in piazza Azadi (che significa "libertà").