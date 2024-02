Grossi (Aiea): "L'Iran continua ad arricchire uranio a ritmo elevato"

L'Iran continua ad arricchire l'uranio ben oltre le necessità per il nucleare pacifico, nonostante le pressioni delle Nazioni Unite per fermarlo.

Lo ha affermato il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, aggiungendo di voler visitare Teheran il mese prossimo per stoppare il processo. Lo scrive il Times of Israel. Dopo aver informato i ministri degli Esteri dell'Ue, il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'Onu ha sottolineato che "l'Iran sta ancora arricchendo l'uranio a un tasso di circa 7 chilogrammi al mese, al 60% di purezza".